مجلس كنائس الاراضي المقدسة: خطة ترامب ستكون سببًا في المزيد من إراقة الدماء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال مجلس رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الارض المقدسة إن الخطة التي عرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب “لن تؤدي إلى أي حل، بل ستكون سببًا في المزيد من التوترات والعنف وإراقة الدماء”.

وقال في بيان “ما زال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ عقود هو محور العديد من مبادرات السلام والحلول.وقد قلنا، مراتعديدة في الماضي، إنه لا يمكن التوصل إلى أي اقتراح أو حل جدِّي بدون توافق الشعبين، الإسرائيلي والفلسطيني، علىأساس المساواة في الحقوق والكرامة”.

وأضاف “الخطة التي قدمت بالأمس (السلام مقابل الازدهار) لا تقوم على هذا الأساس. فهي لا تعطي الفلسطينيين لا كرامة ولا حقوقًا. إنما هي مبادرة أحادية الجانب، تؤيد تقريبا جميع مطالب جانب واحد، هو الجانب الإسرائيلي، وبرنامجهالسياسي. ولا تأخذ حقا بالاعتبار المطالب المحقة للشعب الفلسطيني في وطنه وحقوقه وحياته الكريمة”.

وأشار إلى أنه “لن تؤدي هذه الخطة إلى أي حل، بل ستكون سببًا في المزيد من التوترات والعنف وإراقة الدماء”.

وقال مجلس الكنائس “إننا نتوقع أن تحترم الاتفاقات السابقة الموقعة بين الطرفين، وأن تُكمَّل على أساس المساواة الإنسانية الكاملة بين الشعوب”. وأضاف “ندعو جميع الكنائس المسيحية في العالم إلى الصلاة من أجل الأرض المقدسة، ولكن أيضا إلى العمل من أجل تحقيق العدل الحقيقي والسلام، وأن تكون هي صوت من لا صوت له”.