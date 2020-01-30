عريقات ينتقد الدول العربية التي رحبت بصفقة القرن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – وجه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات انتقادات إلى الدول العربية التي رحبت بصفقة القرن الأمريكية.

وقال عريقات في بيان الخميس، “للدول التي ثمنت الدور الامريكي في مبادرة صفقة العصر: من يريد ان يجامل الادارة الامريكية فعليه ان يدفع من جيبه وليس من عذابات الشعب الفلسطيني ودماء شهدائه”.

وكانت عدة دول عربية، وبخاصة في الخليج العربي، رحبت بالخطة الأمريكية وشكرت الرئيس الأمريكي عليها.

ومن المقرر ان يخاطب الرئيس الفلسطيني محمود عباس وزراء خارجية الدول العربية في اجتماع يعقد في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة يوم السبت”.

وسبق للرئيس الفلسطيني أن اعلن رفض الفلسطينيين للخطة قائلا، إن “القدس ليست للبيع والحقوق الفلسطينية ليست للبيع ومؤامرة القرن لن تمر”.