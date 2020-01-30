برلماني أوروبي يدعو للتدخل ضد التنقيب التركي عن الغاز قبالة قبرص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا برلماني أوروبي الى التدخل ضد التنقيب التركي عن الغاز قبالة السواحل القبرصية.

ورفع عضو البرلمان الأوروبي من حزب (فورتسا إيتاليا) ماسيميليانو ساليني مسائلة برلمانية عاجلة للمفوضية الأوروبية، قائلا إن “الديناميكية العديمة الضمير من جانب تركيا في البحر المتوسط ​​والأخبار الأخيرة حول تنقيب سفينة تركية في مياه جنوب قبرص، في المناطق المخصصة لمجموعتي (إيني) و (توتال)، تتسبب في قلق كبير”.

وأشار ساليني الى أن “هذه حقائق خطيرة للغاية، وتحدث في ظل لامبالاة عامة”، حيث “تعد حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط ​​ذات أهمية أساسية بالنسبة لأمن الإمدادات والطاقة، لا لبلادنا وحسب، بل لأوروبا بأسرها”. وبالتالي “فالجمود الكبير من جانب الحكومة الإيطالية وغياب موقف دبلوماسي قوي من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، يثيران الإضطراب حقا”.

وشدد برلماني (فورتسا إيتاليا) القول: “يجب على المؤسسات الأوروبية كسر حاجز الصمت والتدخل على المستوى الدبلوماسي بأقصى درجة من الإلحاح، لحماية دولة عضو مثل دولتنا ومجتمع الاتحاد الأوروبي”.

وتابع ساليني “أذكّر بأن إيطاليا محور استراتيجي لتنويع مصادر الطاقة في جميع أنحاء القارة، وللأسف نحن نواجه مشهداً آخر يؤكد عدم كفاية حكومة (جوزيبي) كونتي للدفاع عن المصالح الوطنية من ناحية، ومن ناحية أخرى، الحاجة الملحة لسياسة خارجية أوروبية مشتركة حقيقية”، والتي “تعتبر السيطرة على إمدادات الطاقة عنصرًا لا غنى عنه”.