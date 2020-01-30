وزير الصحة الإيطالي: استعداد للبحث عن علاج ولقاحات لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا استعداد بلاده في مجال البحث عن علاج ولقاحات لفيروس كورونا.

وأضاف الوزير سبيرانتسا، خلال إحاطة عاجلة أمام مجلس النواب حول مبادرات مواجهة انتشار الوباء الجديد، الخميس “التقيت السفير الصيني في روما، وبالإضافة إلى الإعراب عن تضامننا مع بلاده، أبديت استعداد وزارتنا لإمكانية المشاركة مع المؤسسات العلمية كالمعهد العالي للصحة، في الجهود التي بدأت بالفعل للتوصل الى تشخيص الفيروس، علاجه والتطعيم ضده”.

وعاد وزير الصحة ليؤكد مجددًا أن “عمل إيطاليا يتماشى تمامًا مع ما أوصت به منظمة الصحة العالمية في نهاية الاجتماع الأخير للجنة الطوارئ”، الذي “سيجتمع مرة أخرى اليوم، ونظراً لعدم ايمانه بضرورة إعلان حالة طوارئ دولية، فقد زود جميع الدول الأعضاء ببعض التوجيهات المتعلقة بضرورة الاستعداد للوقاية، وإدارة حالات الإصابة المشتبه بها، إقامة شبكة اتصالات”. وخلص سبيرانتسا الى القول إن “جميع هذه الجوانب المذكورة، تغطيها تدابير تم اتخاذها منذ وقت بعيد”.