دي مايو: الهدنة في ليبيا هشة ولأمريكا دور حاسم لوقف حقيقي لإطلاق النار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس إن في ليبيا “هدنة هشة تحتاج إلى تعزيز”، مشيراً إلى “وجود أخبار علنية عن خروقات” من جانب طرفي النزاع المسلح هناك وعن دور أمريكي “حاسم” في الدفع نحو وقف حقيقي لإطلاق النار.

في إحاطة عن مخرجات مؤتمر برلين الدولي أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب، قال دي مايو “إن طرفي هذا النزاع طلبا دعم في شكل أسلحة وتمويل، لكننا لم نؤيد قط هذا النوع من الدعم”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الايطالية “سعينا دائمًا ، كإيطاليا والاتحاد الأوروبي، إلى حل دبلوماسي”، منوهاً بأن حكومة بلاده قامت “بجهود للتحدث مع جميع الجهات الفاعلة التي قد يكون لها تأثير في ليبيا”، وعلى وجه الخصوص مع الولايات المتحدة الامريكية والتي من شأنها أن “يكون لها دوراً أكبر في الوقت الراهن، وستكون، وفق رأيي، حاسمة في إقناع الجهات الدولية الفاعلة بالدفع باتجاه وقف حقيقي لإطلاق النار ونحو عملية سياسية”.