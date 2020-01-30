حذر أوروبي تجاه نية اليونان إقامة حواجز عائمة لضبط حركة المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – بدت المفوضية الأوروبية حذرة في التعامل مع الأنباء الواردة حول نية اليونان وضع حواجز عائمة على حدودها البحرية مع تركيا لمنع تدفق المهاجرين.

وأشار المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي ايريك مامير، إلى أن اتصالات ستجري مع السلطات في أثينا للحصول على المزيد من التفاصيل.

وترفض المفوضية الحديث عن مدى أخلاقية هذا العمل لعدم وضوح رؤيتها، بإعتبار “إن إقامة حواجز على الحدود الخارجية لا يتعارض مع القوانين الأوروبية” وأنها وسنقوم بدورها “في السهر على حسن تطبيق هذه القوانين”.

ولكن المتحدث شدد على أن وضع الحواجز، مهما كان شكلها، يجب ألا ينتقص مع حق أي شخص في تقديم طلب لجوء، كما يتعين على الدولة المعنية عدم ممارسة القمع أو الترحيل التعسفي.

وأعادت المفوضية التأكيد على ضرورة احترام الحقوق الأساسية الخاصة بموضوع اللجوء.

ورفضت المفوضية التعليق على قيام قوات الأمن في هنغاريا الأسبوع الماضي بإطلاق النار باتجاه المهاجرين الذين يحاولون الوصول إليها عبر صربيا.