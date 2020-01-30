وزير خارجية إيطاليا: تلزم مهمة حقيقية لاحترام حظر الأسلحة على ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو: “لقد سعينا دائمًا، بصفتنا إيطاليا أو في إطار الاتحاد الأوروبي، إلى الحلول الدبلوماسية للأزمة الليبية”.

وفي إحاطة للجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب، الخميس، عن نتائج مؤتمر برلين الدولي الأخير، أضاف الوزير دي مايو، إن هناك “حظراً مفروضا على ليبيا من جانب الأمم المتحدة”، والذي “من الواضح أنه لا يتم احترامه”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أن “الأسلحة تدخل الى ليبيا عن طريق البحر والجو والبر”. لذا، “يجب علينا تشكيل مهمة حقيقية تفرض احترام هذا الحصار”.