يوروستات: البطالة في أوروبا بأدنى مستوياتها منذ عقدين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن مكتب الإحصائيات الأوروبية (يوروستات)، أن متوسط معدلات البطالة في دول الاتحاد الـ28 ودول مجموعة اليورو (19 دولة)، قد واصلت انخفاضها التدريجي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.

وأشار المكتب في احدث تقاريره الصادرة اليوم إلى أن متوسط معدل البطالة في دول الاتحاد الـ28 قد بلغ 6,2% في شهر كانون الأول/ديسمبر 2019، “وهي أقل نسبة يتم تسجيلها من بداية عام 2000″، وفق التقرير.

أما في منطقة اليورو، فقد لم يتجاوز متوسط معدل البطالة لشهر كانون الأول/ديسمبر العام الماضي عتبة الـ7.4% وهو المستوى الاقل منذ شهر آيار/ مايو 2008.

ويشير التقرير إلى أن جمهورية التشيك لا تزال تسجل أقل نسبة بطالة في الاتحاد إذ لم يتجاوز عدد العاطلين عن العمل 2,0% من مجموع القوى العاملة في الشهر الأخير من العام الماضي، تليها في ذلك ألمانيا وهولندا بمعدل 3,2% لكل منهما.

أما المعدلات الأعلى للبطالة فقد تم تسجيلها في اليونان بنسبة 16,6% وذلك حسب تقديرات شهر تشرين الأول/أكتوبر العام الماضي، ثم إسبانيا بنسبة 13.7%.

ويؤكد تقرير يوروستات أيضاً على انخفاض بطالة الشباب في أوروبا بشكل طفيف، إذ بلغت نسبتها في المتوسط 14,1% في الشهر الأخير من العام الماضي، مقارنة بـ14,6% لنفس الشهر من العام الذي سبقه.

وتعليقاً على هذا التقرير، تؤكد المفوضية الأوروبية أن معالجة مسألة البطالة في دول الاتحاد خاصة لدى الشباب، لا تزال تحتل مكان الأولوية في برنامج عملها للسنوات الخمس القادمة.