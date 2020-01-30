دي مايو يحذر من إغراء المبادرات الانفرادية بشأن ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – حذّر وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، من مغبة الإنجراف نحو إغراء المبادرات الانفرادية بشأن ليبيا.

وفي إحاطة للجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب، الخميس، عن نتائج مؤتمر برلين الدولي الذي انعقد في 19 الشهر الجاري، أضاف الوزير دي مايو، إن “الإغراء الذي يجب ألا نقع فيه هو عدم التحرك بشكل انفرادي”، مبينا أن هناك بلدان “حاولت التصرف لوحدها، لكنها لم تحقق أية نتائج”.

وأعترف رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى أنه فيما يتعلق بالوضع في ليبيا “هناك في الوقت الحالي دول ذات تأثير مقلق”، وذلك “لأنها ساهمت في بعض الحالات بتوريد الأسلحة والأموال”. وأردف “أما نحن، فنندرج من بين أولئك الذين يبحثون عن حل دبلوماسي”، الأمر الذي “تمت متابعته من خلال الأوقات التي تتطلبها الدبلوماسية والحوار”، وهي “ليست الأوقات التي يستغرقها القصف”.