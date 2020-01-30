دي مايو: دخول الصراع إلى العاصمة طرابلس يعني إشعال حرب دموية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- حذر وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو من دخول قوات الجنرال خليفة حفتر إلى العاصمة الليبية طرابلس، الذي “يعني إشعال حرب دموية” و”لا يمكننا السماح بها”، مؤكداً أن حكومة بلاده “لا تشجع أي طرف ضد الآخر” في النزاع المسلح الحالي.

في إحاطة عن مخرجات مؤتمر برلين الدولي أمام لجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب اليوم الخميس، أعاد دي مايو التأكيد على “إن تحقيق الاستقرار في ليبيا يصب في مصلحتنا الوطنية “. وقال إن ليبيا “بلد مهم للغاية”، فيما يتعلق بـ”التهديد الإرهابي، ومشكلة الهجرة ، وقضية الطاقة” وأيضًا “بالنسبة لدول الجوار التي تعاني” من الوضع الليبي.