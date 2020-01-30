وزير الخارجية الإيطالي: قواتنا لن تقاتل أحد طرفي النزاع الليبي أبداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أن القوات الإيطالية لن تقاتل أحد طرفي النزاع في الليبي أبداً.

وفي إحاطة للجنتي الخارجية والدفاع بمجلسي الشيوخ والنواب، الخميس، عن نتائج مؤتمر برلين الدولي الذي انعقد في 19 الشهر الجاري، قال الوزير دي مايو: “لن نرسل أبداً جيشاً إلى ليبيا للقتال ضد أحد الجانبين”، مشدداً على أن “التزامنا العسكري يركز على السلام دائمًا”.

وأشار دي مايو الى أنه فيما يتعلق بقضية “أمن قواتنا العسكرية” المتواجدة لحماية المستشفى العسكري الميداني في مصراتة، نحن “على اتصال مستمر بوزير الدفاع لورنتزو غويريني”. وذكر بـ”الاهتمام المستمر بسلامتهم”.

وتابع دي مايو، “نحن في مصراتة مع جنودنا، الذين أشكرهم لدفاعهم عن المستشفى الميداني الذي توفره إيطاليا للشعب الليبي”، مشددًا على أن “جميع إجراءات قواتنا المسلحة تميل إلى الدفاع عن رمز السلام الذي تمنحه إيطاليا للشعب الليبي”.

وخلص الوزير الى القول “علينا أن نعتز بالمعتقدات التي كانت قائمة عام 2011 عندما تم انشاء منطقة حظر الطيران الذي تلاه قتل القذافي وقصف ليبيا”.