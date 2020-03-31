دي مايو يهاتف نظيره التركي جاويش أوغلو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو مكالمة هاتفية مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو.

ووفقا لما أفاد به بيان لوزارة الخارجية أمس، فإن “المحادثة تركزت حول تطورات حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحسب ما ورد في البيان، فإن “سفينة وطائرة تحملان شحنات مساعدات طبية لإيطاليا، ستصلان من تركيا في الساعات القليلة القادمة”.

ونقل البيان عن جاويش أوغلو قوله لـ دي مايو، إن “إيطاليا مهمة حقًا يا صديقي. نحن موجود وعلى استعداد لأية مساعدة”.

وكان الوزير دي مايو قد أثنى في وقت سابق أمس على دفعة مساعدات تلقتها بلاده من ألبانيا، واصفا إياها بأنها كانت “درساً عظيماً من جانب بلد غير غني، لكنه يتمتع بذاكرة كبيرة”، معربا عن “الشكر للشعب الألباني ولرئيس الوزراء إدي راما على المساعدة المقدمة لإيطاليا”.