600 جندي إسرائيلي ينزلون إلى الشوارع مع ارتفاع اصابات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلنت إسرائيل دفع مئات من الجنود إلى شوارع مدنها مع ارتفاع مصابي فيروس كورونا إلى 4831 إصابة والوفيات إلى 18 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية إنها شخصت 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ساعات الليل ما رفع عدد المصابين إلى 4831 بينهم 83 في حالة حرجة.

وأشارت إلى وفاة 18 إسرائيليا بالفيروس فيما تعافي 163 شخصا من كورونا.

وفي الغضون فقد قررت الحكومة الإسرائيلية نشر 600 جندي في المدن الإسرائيلية للمساهمة في جهود الحد من انتشار كورونا.

وقال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي في بيان ارسله لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، “سيبدأ ظهر اليوم نحو 600 جندي وضابط من قواعد التاهيل القتالي في مهمة مساعدة شرطة إسرائيل حيث تم تخصيص الجنود للقيام بدوريات شرطية وعزل وتامين طرقات بالإضافة إلى إغلاق طرقات وغيرها من المهام وذلك في إطار تطبيق القيود على الحركة في المجال المدني بناءًا على تعليمات وزارة الصحة والمستوى السياسي.”

وأشار إلى أن “الجنود سيعملون إلى جانب أفراد الشرطة حيث سيحمل القادة فقط السلاح”.

وأضاف أدرعي: “تلقت القوات تأهيلًا خاصًا للمهمة حيث استعرضت أمامهم تفاصيل المهمة وتحدياتها بالإضافة إلى تحليل سيناريوهات مستقبلية وخلق لغة مشتركة وتنسيق مع قوات الأمن الأخرى. كما تم تحديد أنظمة وقواعد العمل في المجال المدني”.