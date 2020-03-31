برلمانية إيطالية: الحكومة ضعيفة لكن يستحيل تغييرها الآن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية معارضة إن حكومة بلادها ضعيفة، لكن يستحيل تغييرها الآن، نظرا لحالة الطوارئ الراهنة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19).

وأضافت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، “أنا أميّز مرحلة الطوارئ عن مرحلة إعادة البناء الاقتصادي. في هذه المرحلة، التي ستستمر بضعة أسابيع، يبدو من الصعب علينا أن نبدأ بإعادة تشكيل الحكومة، فسيكون ذلك شيئًا لا يمكن تصوره”.

وتابعت “لذلك، دعونا نحاول البقاء بأقدامنا على أرض الواقع، وأعتقد أن حكومة (جوزيبّي) كونتي ضعيفة لدرجة أنني اقترحت تعيين مفوض طوارئ يتمتع بصلاحيات تامة”، أما “مرحلة إعادة البناء الاقتصادي فهي مسألة أخرى، كونها ستدوم لسنوات”.

وخلصت ميلوني مستبعدة “إمكانية دعوة رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي لقيادة الحكومة، وفق ما اقترح (زعيمي حزبي الرابطة وفورتسا إيتاليا) ماتيو سالفيني وسيلفيو برلسكوني”.