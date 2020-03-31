وزير الخارجية الإيطالي: تضامن وكرم كبيرين من قبل أمريكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أنه “على الرغم من أن الولايات المتحدة هي من بين الدول الأكثر تضررا جرّاء تفشي فيروس كورونا في العالم، فقد أبدت تضامنا وسخاء كبيرا تجاه إيطاليا وشعبها”.

وكتب الوزير دي مايو على موقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي، الثلاثاء، مذكرا بأن “الرئيس دونالد ترامب أعلن الليلة الماضية أن الولايات المتحدة سترسل إمدادات طبية إلى إيطاليا قيمتها 100 مليون دولار”. واختتم معربا عن “الشكر”، له.

وكان بيان لوزارة الخارجية الإيطالية قد أعلن أن “سفينة وطائرة تحملان شحنات مساعدات طبية لإيطاليا، ستصلان من تركيا في الساعات القليلة القادمة”.