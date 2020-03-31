بلجيكا: فتاة في الثانية عشرة من عمرها بين ضحايا كوفيد 19

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن المتحدث باسم المركز الوطني للأزمات في بلجيكا إيمانويل أندريه، عن وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً بسبب اصابتها بكوفيد 19.

وكان أندريه يتحدث خلال المؤتمر الصحفي اليوم الذي يعقده المركز في بروكسل لاستعراض تطور انتشار الوباء في البلاد، قائلا إن “هذا حادث نادر جداً يهزنا جميعاً”.

وأشار المركز إلى أن عدد الوفيات في البلاد بسبب كوفيد 19 ارتفع إلى 705 شخصاً، بزيادة قدرها 192 عن الرقم المسجل حتى الآن.

وبلغ عدد الإصابات الاجمالية 12775 شخصاً، منهم 4920 شخصاً يعالجون في المستشفيات.

أما عدد من يتواجدون في غرف العناية المشددة فقد بلغ 1021 شخصاً.

هذا وعلى الرغم من استمرار ارتفاع أعداد المصابين، إلا أن ايمانويل أندريه لاحظ تباطؤ انتشار الوباء، إذ تم اكتشاف 485 حالة جديدة أمس، فقد “بدأنا نلاحظ انعطاف المنحنى، على الرغم من أننا لم نصل إلى الذروة”، وفق كلام أندريه.