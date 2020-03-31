بنك إيطاليا: سيكون لأزمة فيروس كورونا تأثيراً عميقاً على الاقتصاد والمالية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال بنك إيطاليا إن أزمة فيروس كورونا الراهنة سيكون لها تأثيراً عميقاً على الاقتصاد والمالية للبلاد.

وأضاف محافظ بنك إيطاليا إينياتسيو ڤيسكو في تقريره للمساهمين للموافقة على البيانات المالية لعام 2019، أن “دولتنا، أوروبا والعالم بأسره يجمعهم قلق وصعوبات في إطار مواجهة تحدٍ استثنائي”.

وتابع “إن الانتشار المفاجئ لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فضلاً عن تهديده الخطير لصحة السكان ووضع الأنظمة تحت ضغط شديد، أصاب بالخلل أسلوب حياتنا، مسيرة العمل، فضلا عن دوام المدارس والجامعات”، وهو “سيكون ذو تأثير على النظام الاقتصادي والمالي بأبعاد كبيرة وعميقة للغاية”.

وأشار ڤيسكو إلى أنه “في نطاق مهامه وبالتنسيق مع المؤسسات الوطنية الأخرى، اتخذ بنك إيطاليا الإجراءات اللازمة لاحتواء العواقب الاقتصادية للوباء”. واختتم بالقول “طالما كانت صحة جميع الموظفين على رأس أولوياتنا، فإننا نواصل العمل على ضمان توفير الخدمات الأساسية للمجتمع”.