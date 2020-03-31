برلمانية إيطالية تدعو لمنح ألف يورو للمواطنين المحتاجين جرّاء فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعت برلمانية إيطالية معارضة الى وضع ألف يورو فورًا على الحسابات الجارية للإيطاليين الذين فقدوا عملهم وبقوا بدون دخل، والذين يواجهون صعوبات في إمكانية التسوق أيضًا.

وأضافت زعيمة حزب أخوة إيطاليا جورجا ميلوني، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، أن “ما ورد أعلاه، هو أحد الاقتراحات ذات الأثر الفوري، التي بعثتها أمس في رسالة إلى رئيس الوزراء جوزيبي كونتي”، والتي “ننتظر الآن إجابة بشأنها”.

وتابعت “إن اقتراحنا المتشعب هذا، جاء كما فعلنا منذ بداية هذه المرحلة لمحاولة مساعدة الحكومة. لدينا مشكلة خطيرة، في مناطق كثيرة من إيطاليا، أناس يائسون عملوا حتى يوم أمس ولم يعد لديهم اليوم المال لإطعام أطفالهم”، مؤكدة أن “هذا لا يليق بدولة مثل إيطاليا”.

وأعربت البرلمانية اليمينية عن “الإعتقاد بأن على الحكومة أن تضيف على الفور ألف يورو إلى الحساب الجاري لأولئك الذين يحتاجونها، ويجب أن ينطبق هذا البند على أولئك الذين فقدوا وظائفهم وأتحدث أيضًا عن العاملين لحسابهم الخاص.”

وخلصت ميلوني مكررة القول: “يجب أن يتم ذلك على الفور لأن الأموال التي خصصتها الحكومة، وأشير إلى صندوق الفائض ومنحة الـ600 يورو للعاملين لحسابهم الخاص، لن يتم دفعها قبل نهاية نيسان/أبريل المقبل”.