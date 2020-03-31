بعد تفشي كورونا في إسرائيل، عريقات يطالب بالإفراج الفوري عن الأسرى

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله-طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، اليوم الثلاثاء، “دول العالم بالضغط على إسرائيل للإستجابة فوراً لمطالب وحقوق الأسرى المشروعة بموجب القانون الدولي، وإطلاق سراح الأكثر ضعفاً وتضرراً بما في ذلك المسنين والقصّر والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة أو من تم تشخيص إصابته بمرض مزمن والمعتقلين الإداريين”.

جاء ذلك في رسائل رسمية وجهها عريقات إلى أمين عام الأمم المتحدة والمفوضة السامية لحقوق الإنسان ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين وبريطانيا وإلى أمين عام جامعة الدول العربية وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي.

واشا عريقات الى أنه عرض في رسالته “واقع السجون التي تفتقر إلى أسس الصحة العامة، والمعاناة من سياسة الإهمال الطبي المتعمد، وإنعدام وجود الأطباء والعلاج والأجهزة الطبية ومواد التنظيف، وذلك في ظل الخطر الحالي المحدق بصحة وأرواح المعتقلين الفلسطينيين بسبب انتشار فايروس كورونا”.

وحذر من أن “الإجراءات التعسفية الي اتخذتها سلطات السجون مؤخراً بحق الأسرى وحرمانهم من أكثر من 140 صنفاً تشمل مواد التنظيف والمعقمات والمواد الغذائية وغيرها من المواد في هذا الوقت الإستثنائي تنذر بكارثة فاجعة بحق أكثر من 5000 أسير وأسيرة وبخاصة الفئة الأكثر ضعفاً من كبار السن والأسرى المرضى البالغ عددهم 700 مريض منهم 200 يعانون من أمراض مزمنة ومن ذوي المناعة الصحية المتدنية، والأطفال البالغ عددهم نحو 180″.

وأحاط عريقات الدول “بمطالب الأسرى المشروعة بالحفاظ على حياتهم وصحتهم وخاصة في ظل قيام حكومات في العالم بالإفراج عن سجنائها بما في ذلك إسرائيل التي أفرجت عن سجنائها الجنائيين، وفي ظل عدم قيام مصلحة السجون بإتخاذ أية تدابير للحد من إنتشار الفايروس بين أوساط المعتقلين، وعدم إجراء فحوصات للأسرى في ضوء توارد الأخبار حول نقل وعزل بعضهم”.

وحمّل عريقات في رسالته “إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية والسياسية عن حياة وصحة الأسرى”، مطالباً “بالتحرك الدولي والحقوقي الفوري لإنقاذهم قبل فوات الأوان”.