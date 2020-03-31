الاتحاد الأوروبي يطلق عملية مراقبة حظر توريد السلاح لليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي عن اطلاق عملية عسكرية بحرية ضمن إطار سياسة الأمن والدفاع تُسمى عملية ايريني (سلام باليونانية)، بهدف مراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح لليبيا.

من المقرر أن تقوم ايريني، التي تبدأ في الأول من نيسان/ابريل 2020، باستخدام الوسائل الجوية والأقمار الصناعية لمراقبة حركة توريد السلاح لليبيا، وكذلك تضطلع بمهمة تفتيش السفن في أعالي البحار قبالة السواحل الليبية.

كما ستضطلع مهمة ايريني، حسب بيان الاتحاد، بمهام إضافية مثل رصد وجمع المعلومات حول الصادرات غير الشرعية للنفط ومنتجاته المكررة من ليبيا، بالإضافة تدريب خفر السواحل وحرس الحدود في ليبيا، وكذلك محاربة تهريب البشر.

ومن المقرر أن يبقى مقر البعثة في روما، على غرار سابقتها صوفيا، ولكن العملية الجديدة، لا تضطلع بأي مهمة بحث أو انقاذ مهاجرين غير نظاميين في المتوسط.

وستتمتع العملية، التي ستساهم فيها العديد من الدول، بتفويض لمدة عام واحد قابل للتمديد.

هذا ولا يزال العمل جاري لتحديد مساهمات الدول وقواعد الاشتباك والنظام التشغيلي للعملية.

وتعليقاً على الأمر، قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن هذه العملية لن تحل الوضع في ليبيا، ولكنها “جزء من الحل”، حسب كلامه.