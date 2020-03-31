الداخلية الإيطالية: أكثر من 222ألف عملية تفتيش في إطار إجراءات طوارئ كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنه تم تفتيش 222450 شخصاً و88611 نشاط تجاري أمس، في إطار عمليات التحقق من الامتثال لتدابير احتواء فيروس كورونا.

وذكر الداخلية في بيان، الثلاثاء، أنه “تم الإبلاغ عن 15 شخصًا مصابًا بكوفيد 19 لمخالفتهم الحجر الصحي”، وقد “تم تغريم 6348 شخصًا و145 صاحب متجر، بينما رفعت شكاوى ضد 94 شخصًا أدلوا بتصريحات كاذبة”، كما “تم إغلاق 7 متاجر بشكل نهائي و15 آخر بشكل مؤقت”.

في السياق ذاته، قالت شرطة العاصمة روما، إنها “اعتبارًا من 8 آذار/مارس، ومع إصدار التدابير الأولى لحماية الصحة العامة، بدأت على الفور نشاطًا يركز على الرقابة للتحقق من الامتثال للقواعد التي تهدف إلى الحد من العدوى”، وهكذا “تم تنفيذ 331 ألف تحرٍّ حتى يوم أمس، والكشف عن 540 مخالف”.

وتابعت “أجرى عناصرنا أمس حوالي 15 ألف عملية تفتيش وكشف 8 مخالفات مزعومة في مجال عدم الامتثال للأحكام التي تحد من الحركة”، كما “تم تدقيق أكثر من 6 آلاف سيارة وما يزيد عن 1600 نشاط تجاري”، وكذلك “تفتيش أكثر من 4500 شخص”. واختتمت بالقول إن “بقية التحقيقات شملت الحدائق العامة والمنتزهات التابعة للقصور التاريخية”، مؤكدة أن “مستويات الحذر ستظل عالية وستستمر الرقابة”.