فون دير لاين: يجب ألا تنال أزمة كورونا من القيم الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على ضرورة ألا تتناقض أي تدابير طوارئ تتخذها حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد مع روح المبادئ والقيم الأساسية التي أُسس عليها التكتل الموحد.

وكان فون دير لاين تعلق اليوم على قيام بعض الحكومات بالحصول على “صلاحيات استثنائية” لمعالجة الأزمة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في أوروبا.

بينما تقر رئيسة الجهاز التنفيذي الأوروبي بأهمية وحق الحكومات في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتصدي للوباء، تحرص على التأكيد على أن التدابير الطارئة يجب أن تركز على ما هو ضروري ومناسب وأن تكون محدودة زمنياً.

هذا وشددت فون دير لاين على أن الاتحاد قائم على مبادئ الديمقراطية والحرية والتعددية، فـ”لا يمكن للديمقراطية أن تعمل بدون إعلام حر ومستقل، إن احترام حرية التعبير أمر أساسي في هذه الأوقات”، على حد قولها.

في هذا الصدد، عبرت المسؤولة الأوروبية عن قناعتها بأن ضمان حرية عمل الصحفيين بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، وذلك لمواجهة المعلومات المضللة وتأمين وصول المواطنين للمعلومات الهامة.

هذا وستقوم المفوضية، وفق فون دير لاين، بمراقبة طريقة تطبيق تدابير الطوارئ في جميع الدول.

وتقصد فون دير لاين، تلميحاً لا تصريحاً، التعبير عن حالة القلق تجاه قيام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بتمكين نفسه من صلاحيات استثنائية غير محدودة بذريعة التعامل مع وباء كورونا.

وتأتي الصلاحيات الاستثنائية لفيكتور أوربان، لتزيد من قلق المؤسسات الأوربية تجاه توجهات المسؤول الهنغاري “السلطوية”، والتي تتعارض برأي بروكسل مع قيم الاتحاد.