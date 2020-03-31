مساعدات أوروبية للاجئين السوريين في مواجهة وباء كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ 240 مليون يورو لمساعدة اللاجئين السوريين في البلدان المجاورة والمجموعات المضيفة لهم على مواجهة تفشي وباء كورونا.

ويأتي هذا المبلغ من الصندوق الائتماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية، الذي أطلقه الاتحاد اثر اندلاع الصراع في سورية.

وتعليقاً على القرار، أكد مفوض الجوار والتوسيع أوليفر فارهيلي أن تخصيص هذه الأموال يعتبر إشارة إضافية للتضامن مع السكان الأكثر ضعفاً لمواجهة ظروفهم الصعبة والتي تفاقمت بسبب تفشي وباء كورونا.

وستخصص هذه الحزمة، حسب المسؤول الأوروبي، للتركيز على المساعدات الاجتماعية والصحة وحماية الطفل، حيث “سيساعد ذلك على تعزيز مقاومة هؤلاء المستضعفين للتحديات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا”، على حد تعبيره.

هذا وستوجه الأموال الجديدة للمنظمات الإقليمية والدولية العاملة ميدانياً والمعنية بمساعدة اللاجئين السوريين المتواجدين في لبنان والأردن والمجموعات المضيفة لهم.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي سينظم نهاية شهر حزيران/يونيو 2020 مؤتمراً للمانحين للسوريين المتأثرين بالصراع المحتدم في البلاد منذ 2011.