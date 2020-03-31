برلمانية إيطالية: تحتاج بلادنا إلى 100 مليار يورو للبدء مجدداً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأت برلمانية إيطالية معارضة أن بلادها تحتاج إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو للبدء مجدداً بمسيرتها الإقتصادية.

وقالت رئيسة كتلة حزب (فورتسا إيتاليا) بمجلس النواب، مارياستيلا جيلميني، في تصريحات إذاعية الثلاثاء، “نحن بحاجة إلى دعم المكاتب المهنية وأصحاب ضريبة القيمة المضافة”، بينما “يمثل مبلغ 600 يورو الذي يدفع مرة واحدة (من قبل الحكومة تعويضاً للبطالة)، إهانة للعاملين لحسابهم الخاص”.

وأضافت جيلميني “لقد اقترحنا رفع مبلغ الدعم إلى 1000 يورو، وقبل كل شيء، قلنا للحكومة إن 25 مليار يورو الآن ومثلها في نيسان/أبريل المقبل، ليست كافية”، مذكّرة بأن “الدول الأخرى قد خصصت موارد هائلة لمواجهة الأزمة التي نجمت عن تفشي فيروس كورونا”.

وذكرت البرلمانية اليمينية أن “إيطاليا تحتاج إلى 100 مليار على الأقل، علينا تخصيص مبلغ كبير”. وأردفت “لقد قدمنا دوافع ومقترحات للحكومة لاستخدام 100 مليار على الفور، ودرسنا الأمر مع الجهات المعنية بمشاركة (زعيما حزبي الرابطة وأخوة إيطاليا) ماتيو سالفيني، جورجا ميلوني”.

وخلصت جيلميني الى القول إن “هذه الأموال ضرورية لتلبية احتياجات الشركات، إعادة إطلاق خطة الاستثمار المتعلقة بالبنية التحتية، دعم الاحتياجات الأساسية للسكان وإعادة إطلاق هذا البلد”.