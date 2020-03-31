تقرير يقدر انكماش الاقتصاد الايطالي بـ6%

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قدر تقرير مركز الدراسات التابع لاتحاد الصناعيين الايطاليين انكماش الاقتصاد نهاية العام الحالي بنسبة 6% جراء الازمة الناجمة عن حالة طورائ فيروس كورونا المستجد، محذرا من “خطر تحول الركود إلى كساد”.

وتحدث التقرير عن “خسائر هائلة” تطال الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من عام 2020، متوقعا “انخفاضا تراكميا في الربعين الأولين من العام بحوالي 10% من الناتج االمحلي الاجمالي”، الذي يقدر بـ1700 مليار يورو.

ورجح تقرير اتحاد الصناعيين “صعودا بطيئا” للاقتصاد في حالة “التغلب على المرحلة الحادة من حالة الطوارئ في نهاية أيار/مايو” المقبل.

ويشير التقرير الى أن “الأشهر القليلة القادمة” ستكشف عما إذا كانت هذه التقديرات “واقعية أم مفرطة في التفاؤل”، متوقعا “انتعاشا جزئيا” في عام 2021 بنسبة 3.5%

ويرى التقرير أن أزمة كوفيد-19 “أصابت الاقتصاد الإيطالي في القلب”، مطالبا “بالتصرف على الفور” بتدخلات “ضخمة” من جانب روما وبروكسل، والتي لا يمكن تقدير حجمها المطلوب في الوقت الراهن “على المستويين الوطني والأوروبي”. وقال “إن مؤسسات الاتحاد الأوروبي أمامها الفرصة الأخيرة لإثبات أنها على قدر التحدي الماثل”

ورأى أنه “فقط من خلال تأمين (حاجات) المواطنين والشركات يمكن للركود الحالي ألا يتحول إلى كساد اقتصادي طويل الأمد”، والذي ستسفر عنه “زيادة كبيرة في البطالة” ، اضافة الى “انهيار نظام الرفاه الاجتماعي”.