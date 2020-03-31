ايطاليا: الوفيات تصل الى 12428، بعد تسجيل 837 وفاة جديدة بكورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات الايطالية مساء الثلاثاء تسجيل 837 حالة وفاة جديدة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي الوفيات منذ بدء تفشي وباء فيروس كورونا في البلاد الى 12428 حالة وفاة

وأكد رئيس هيئة الدفاع المدني، انجيلو بوريللي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، تعافي ما مجموعه 15،729 شخصًا، بعد شفاء 1109 في الـ24 ساعة الماضية، وهو عدد أقل من العدد المعلن مساء امس حيث تم تسجيل 1590 حالة شفاء.

إجمالاً، هناك 77.635 حالة إيجابية لوباء كوفيد 19، بعد تسجيل 2107 اصابة جديدة. ومن بين المصابين هناك فقط 42 مريضًا جديدًا بوحدات العناية المركزة، بينما كانوا 75 يوم أمس، ليصبح العدد الإجمالي 4،023 مريضا بالعناية المركزة

وعلى الرغم من أن الاصابات زادت عن الامس، حيث تم تسجيل 1648 اصابة بكوفيد 19، الا أن رئيس الدفاع المدني نوه بأنه في الـ 24 ساعة الماضية، تم إجراء 29609 مسحة اختبار ، بينما كانت المسحات أكثر بقليل من 23000 في الـ24 التي سبقتها. وأشار الى أنه لهذا السبب، يجب قراءة بيانات اليوم بنوع من الايجابية: فإذا كانت بالامس هناك حالة ايجابية في كل 6 اختبارات، فإنها اليوم تقدر بحالة ايجابية واحدة من كل 7 اختبارات.