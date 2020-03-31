رابع حالة وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية وفاة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابتها بالفيروس ما رفع عدد الوفيات في غضون 24 ساعة إلى 4 وفيات.

وبذلك فقد وصل عدد الوفيات في إسرائيل نتيجة الاصابة بفيروس كورونا إلى 19 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن إسرائيلية تبلغ من العمر 70 عاما، توفيت في مستشفى بمدينة اشدود إثر اصابتها بالفيروس.

وسبق ذلك الاعلان عن وفاة 3 إسرائيليات اعمارهن 90 عاما و49 عاما وإمرأة في الخمسينيات من العمر.

وتزيد الغالبية العظمى من الوفيات في إسرائيل عن 75 عاما.

وكانت وزارة الصحة أعلنت صباح اليوم إصابة 4831 إسرائيليا بفيروس كورونا منهم 83 في حالة صعبة.