مكتب الشؤون الانسانية الاممي: ست حالات إصابة بوباء كورونا في السودان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا في السودان، بأن هناك ست حالات مؤكدة، وحالتي وفاة في البلاد . وأوضحت نشرة صدرت عن المكتب أن جميع الحالات الحالية ناتجة أو مرتبطة بسفر حديث، ولم يتم توثيق أي انتقال محلي للفيروس.

وقد أدخل ثلاثة مرضى إلى مستشفى الخرطوم للعزلة، فيما توجد 28 حالة مشتبه بها في عزلة منزلية. وتتم مراقبة 15 شخصا حاليا في الحجر الصحي في مستشفى يونيفرسال.

واعتبارا من 31 آذار/مارس 2020، تم تمديد حظر التجول الوطني في السودان من الساعة 6 مساءً حتى 6 صباحا.

وقامت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وشركاؤها بتوزيع الصابون على 260 ألف لاجئ ونازح داخلي وأفراد من المجتمع المضيف في جميع أنحاء السودان في الأسابيع الأخيرة.

في 29 آذار/مارس، كرر منسق الشؤون الإنسانية في السودان، جوي يوب سون، دعوة الأمين العام إلى وقف إطلاق النار. وقال إن “الوقت قد حان الوقت لوضع حد للنزاع المسلح ووقف الأعمال العدائية والتركيز معا على إنقاذ الأرواح”. وأشار إلى أنه في المناطق المتأثرة بالنزاع، تضررت الخدمات الصحية بشكل كبير

لذلك، دعا إلى إنشاء ممرات آمنة لتوفير المساعدة المنقذة للحياة وفتح نوافذ قيمة للعمل الدبلوماسي والمل على إحلال سلام مستدام.

وتنظم مفوضية اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية واليونسيف ووزارة الصحة حملة توعية واسعة النطاق، بما في ذلك بين صفوف اللاجئين والنازحين والمجتمعات المضيفة.

وفي الخرطوم، تم إرسال 15 ألف رسالة نصية إلى اللاجئين الحضريين لنشر الوعي الصحي ونصائح الوقاية.

وفي شمال كردفان، بث صندوق الأمم المتحدة للسكان رسائل توعية حيال كوفيد-19 على محطة إذاعية محلية. ووصل الطلاب من جامعة كردفان، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى 250 ألف فرد من أفراد المجتمع في ثلاث مناطق.