كونتي مخاطبا الألمان: بسندات كورونا لن يتعين عليكم دفع يورو واحد من ديون إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعاد رئيس الوزراء الايطالي، جوزيبي كونتي التأكيد على أن المعركة الحالية ضد جائحة فيروس كورونا تتطلب “جهدا أوروبيا متماسكًا وقويًا ومنسقًا”.

وفي مقابلة مع شبكة التلفزة الألمانية (آرد) بثتها مساء أمس الثلاثاء، شدد كونتي على أن طرح (سندات كورونا) الاوروبية، وهو مقترح ترفضه برلين ودول أخرى بشمال أوروبا، “لن ينتهي الى تدفع ألمانيا الديون (السيادية) الايطالية”. وأضاف مخاطبا المواطنين الألمان “أود أن أذكركم بأن هذه الآلية، سندات باليورو، لا تعني أن المواطنين الألمان سيتعين عليهم دفع حتى يورو واحد من الديون الإيطالية. هذا يعني فقط أننا سنعمل معًا للحصول على ظروف اقتصادية أفضل، يستفيد منها الجميع” على المستوى الأوروبي.

وأشار رئيس الحكومة الايطالية الى أنه “في هذه اللحظة، نحن نخوض معركة ضد عدو مشترك وغير مرئي. كل الدول تتأثر وكلها تقع على خط المواجهة. وإذا انسحبت دولة واحدة من جبهة القتال فسوف تضيع هباء كل الجهود المبذولة”

وفي اشارة الى الجدل في القمة الاوروبية الافتراضية الاخيرة، قال “عبرت أنا وميركل عن رأيين مختلفين خلال مناقشتنا. أغتنم هذه الفرصة وأقولها لجميع المواطنين الألمان: نحن لا نكتب صفحة في دليل الاقتصاد، نحن نكتب صفحة في كتاب التاريخ”. وأردف “إما أن يكون الاتحاد الأوروبي متماسكًا أو لن يكون قادرًا على المنافسة في العالم . إنها حالة طوارئ لا يتحملها وليس مسؤول عنها أي بلد بمفرده، ولا تتعلق بالتوترات المالية… كيف يستجيب الاتحاد الأوروبي؟ يتنافس الاتحاد الأوروبي مع الصين ومع الولايات المتحدة التي خصصت 2 تريليون دولار (لمواجهة الازمة المالية)، ماذا نريد أن نفعل في الاتحاد الأوروبي؟ هل تريد كل دولة عضو أن تسير بمفردها؟ إذا لم يكن رد الفعل متماسكًا وقويًا ومنسقًا، فستصبح أوروبا أقل نفوذا وأقل تنافسية في مساحة السوق العالمية “.