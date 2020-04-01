البابا: أيام صعبة نعيشها في خوف دائم من فيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس، إننا نشهد أياماً صعبة، نعيشها في خوف دائم من فيروس كورونا.

وفي لقاء الأربعاء العام الذي تم بثه فيديوياً في ساحة القديس بطرس، أضاف البابا محيياً المؤمنين الناطقين باللغة البولندية، أنه “في هذه الأيام الصعبة التي نعيشها، أشجعكم على أن تعهدوا بأنفسكم للرحمة الإلهية وشفاعة القديس يوحنا بولس الثاني، عشية الذكرى الـ15 لوفاته”. مذكراً بدراما الأيام التي تميزت بها حالة طوارئ فيروس كورونا.

وتابع بيرغوليو القول: “أيها الإخوة والأخوات، يدرك الإنسان المعاصر علامات الموت التي أصبحت أكثر حضورا في أفق عالمنا، حيث يعيش في ظل خوف متزايد، مهدد في صميم وجوده”. وأردف “عندما الشعور بالضيق عليكم التوجه نحو المسيح: اعلموا أنكم لستم لوحدك. إنه يرافقكم دائماً ولا يخيب أملكم أبداً”.

وكان البابا قد صلى خلال قداس الصباح، بمحل إقامته في الفاتيكان، (كازا سانتا مارتا)، لأجل وسائل الإعلام، قائلا: “أود أن نصلي لأجل أولئك الذين يعملون في وسائل الإعلام، لإشعار الناس بأنهم ليسوا معزولين، لتعليم الأطفال وللمساعدة في تحمل وقت الإغلاق هذا”.