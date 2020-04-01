متحدث أوروبي: مشاورات لتحديد مساهمات الدول في عملية ايريني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن المشاورات لا تزال جارية بين الدول الأعضاء لتحديد مساهماتها في عملية ايرينا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق أمس رسمياً عملية عسكرية بحرية وجوية تحت اسم ايريني (السلام باليونانية)، لمراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة 2292 لعام 2016، القاضي بحظر توريد السلاح لليبيا.

في هذا الإطار، أشار بيتر ستانو إلى تشكيل مجموعة عمل تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على المهمة من ناحية مساهمات الدول وآليات التشغيل.

وشدد ستانو على أن البعثة ستضطلع أساساً بمهمة مراقبة تنفيذ القرار الأممي بالإضافة إلى مهام أخرى ثانوية لا يشكل البحث والإنقاذ في المتوسط جزءاً منها.

و يقر الأوروبيون أن انقاذ المهاجرين في البحر يشكل أزمة بالنسبة لبعض دولهم، بالرغم من أن الأمر ملزم بموجب القانون الدولي، وأعلن المتحدث أن المفوضية “تعمل على اتخاذ إجراءات والتعامل مع الأمر”.

إلى ذلك، كانت اليونان قد أعلنت أنها ستقبل بإنزال المهاجرين الذين ” قد يتم انقاذهم” من قبل عملية ايريني في موانئها.

هذا ومن المقرر أن تستخدم العملية، ومقرها روما، طائرات استطلاع و معطيات الأقمار الصناعية للبحث عن سفن تهرب أسلحة أو معدات متصلة بها لليبيا قبالة سواحل البلاد، كما تتمتع سفنها بصلاحيات تفتيش هذه السفن.

ولا تمتلك العملية قدرات برية، ما يجعل من غير الممكن مراقبة تدفق السلاح عبر الدول المجاورة لليبيا.