دراسة علمية: فيروس كورونا يفضل الطقس “البارد الجاف”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو- كشفت دراسة علمية ايطالية عن وجود “تأثير للطقس” على انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرة الى أن فيروس (سارس-كوفيد-2) المسبب للجائحة يبدو أنه يفضل الطقس “البارد الجاف”.

وأظهرت الدراسة التي أجراها الباحثون الايطاليون على نطاق عالمي أن “الوباء ينمو بشكل أسرع في درجات حرارة متوسطة تبلغ حوالي 5 درجات مئوية ورطوبة متوسطة منخفضة (بين 0.6 و 1.0 كيلوباسكال)”. ويحمل العمل توقيع فرانشيسكو فيشيتولا ودييغو روبوليني، بقسم العلوم والسياسات البيئية بجامعة ميلانو، ونشروا “نسخة مسبقة” منه على منصة medRxiv .

وحلل أصحاب الدراسة العلاقة بين الزيادة في حالات Covid-19 والظروف المناخية، حيث لاحظوا أنه، على العكس من ذلك، في المناخات الحارة والرطبة التي تتميز بها بعض المناطق الاستوائية، يبدو أن الوباء ينتشر بشكل أبطأ بكثير، حتى لو لم تكن هناك منطقة مأهولة بالسكان في العالم تبدو غير مناسبة تمامًا لانتشار المرض.

بشكل عام، يشرح الخبراء أن الظروف الجوية والمناخية تلعب دورًا مهمًا جدًا في التأثير على انتشار الأوبئة، كما يتضح من العديد من الدراسات التي أجريت على أمراض الإنفلونزا. على سبيل المثال، تنتشر فيروسات الإنفلونزا بشكل أقل وتكون أقل ثباتًا في البيئة في المناخات الرطبة الحارة.