إصابة أسير فلسطيني بفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- في حادثة هي الأولى من نوعها ، تم تشخيص إصابة أسر فلسطيني أفرج عنه مساء أمس بفيروس كورونا، ما اثار مخاوف فلسطينية على أكثر من 5 آلاف أسير فلسطيني بالسجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ، التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن “نتائج فحوصات الأسير المحرر نور الدين صرصور فيما يتعلق بفايروس كورونا ايجابية” أي أنه مصاب، علما أنه أفرج عنه أمس الثلاثاء من معتقل عوفر” القريب من مدينة رام الله في وسط الضفة الغربية.

واضافت في تصريح ارسلته لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء إن” صرصور وهو من بيتونيا (قضاء رام الله)، أعتقل في الثامن عشر من الشهر الماضي وافرج عنه مساء أمس، علما أنه قضى كل فترة إعتقاله في قسم ١٤ في عوفر ومركز تحقيق بنيامين”.

وكان الفلسطينيون طالبوا بالافراج عن المعتقلين من السجون الإسرائيلية اثر انتشار فيروس كورونا في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وطالب الفلسطينيون بالافراج على الأقل عن المرضى والاطفال والنساء وكبار السن، ولكن إسرائيل لم ترد إيجابا على هذا الطلب.

وبالمقابل فقد أفرجت إسرائيل عن مئات المساجين الجنائيين الإسرائيليين وحولتهم إلى حبس منزلي مؤقت خشية اصابتهم بالفيروس في السجون.

ولفتت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى “حالة من الاستنفار في صفوف الاسرى يشهدها حاليا سجن عوفر بعد علمهم بأن الأسير صرصور مصاب بالفيروس، حيث تم اغلاق الاقسام وجاري التاكد من أسماء الاسرى الذين قد يكون من المحتمل أن الاسير المصاب قد خالطهم”.

وحملت الهيئة “حكومة الإحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الطبية واللا أخلاقية واللا إنسانية، والمتمثلة بعدم حماية الأسرى الفلسطينيين من خطر انتشار هذا الفيروس، وعدم اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة”.