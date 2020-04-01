رئيس حكومة إيطاليا: إن كنا اتحاداً أوروبياً حقاً فهذا وقت إظهار ذلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي، إنه “إذا كنا اتحاداً أوروبياً حقاً، فقد حان الوقت لإثبات ذلك”.

وفي مقال نشرته له صحيفة (Die Zeit) الأسبوعية الألمانية، عالج فيه موضوع فيروس كورونا، الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء في دول الاتحاد والحلول الممكنة، كتب رئيس الحكومة الإيطالية، عن “ضرورة تبني استراتيجية انتعاش لدعم اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي وحماية شركاتها من عمليات الاستحواذ العدائية من قبل أطراف ثالثة”.

وأعرب رئيس الوزراء عن الأمل بأن تتبنى ألمانيا موقفًا “يرقى إلى مستوى التحدي الذي تواجهه في الوقت الحالي”. وتمنى أن “يتم البحث عن الأدوات المناسبة في سبيل إيجاد حلول للأزمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا”، وذلك “دون اللجوء الى حق النقض الذي يتم فرضه بشكل مسبق”.

واشار كونتي الى “وجوب أن تتاح لكل دولة عضو الفرصة للاستفادة من قوة الاتحاد الأوروبي بأكمله لمواجهة عواقب الوباء، من خلال التمويل طويل الأجل وبأسعار فائدة منخفضة”.

ونوه كونتي بأن “ألمانيا وإيطاليا مترابطتان بشكل وثيق”، وأن “الدورات الاقتصادية للبلدية متزامنة للغاية”. وخلص إلى القول إن “تخلف دولة ما في الاتحاد الأوروبي عن الركب يؤدي الى إضعاف الجميع”.