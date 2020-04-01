وفاة 4 إسرائيليين بفيروس كورونا اليوم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أعلنت مستشفيات إسرائيلية وفاة 4 إسرائيليين بفيروس كورونا منذ صباح اليوم الأربعاء، ما رفع عدد الوفيات إلى 24 غالبيتها كبيرة بالعمر.

وقد أعلن مركز شيبا الطبي في مدينة رامات غان، القريبة من تل أبيب، وفاة إسرائيلية تبلغ من العمر 66 عاما متأثرة بإصابة خطيرة بالفيروس. وكما هي الحال في جميع الوفيات الأخرى، فقد اشار المركز إلى أن المرأة الإسرائيلية كانت تعاني من أمراض.

وقبل ذلك أعلن مستشفى (شعاري تصيدق) بالقدس وفاة إسرائيلية تبلغ من العمر 69 عاما متأثرة بإصابة خطيرة بالفيروس.

وسبق ذلك اعلان مركز (وولفنسون) الطبي في مدينة حولون عن وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 74 عاما إثر إصابته بالفيروس.

وكان قد تم صباح اليوم الاعلان عن وفاة إسرائيلية، 98 عاما، في مركز سوروكا الطبي في مدينة بئر السبع إثر إصابة بالفيروس.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت ارتفاع المصابين بالفيروس إلى 5591 بينهم 97 في حالة صحية خطيرة.