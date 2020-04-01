رئيس الوزراء الفلسطيني: نرفض الضم الطبي الإسرائيلي للضفة الغربية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية رفض الحديث الإسرائيلي عن ضم طبي إسرائيلي للضفة الغربية.

وقال إشتية “نستنكر الحديث الإسرائيلي عن ضم طبي للضفة الغربية، لا نقبل الوصاية على إجراءاتنا والمطلوب من إسرائيل أن تتركنا وشأننا”.

وأضاف رئيس الوزراء في تدوينة على (فيسبوك)، الأربعاء، أن “الفضل في سيطرتنا على الوضع حتى الآن يعود للانسجام بين قرارات القيادة والتجاوب الشعبي، وتفاني كوادر وموظفي الدولة الفلسطينية”.

وتابع “منذ اليوم الأول عملنا بمهنية عالية وبإجراءات سريعة لوقف التفشي، إذ نجحنا أولا بالسيطرة بشكل كامل على تفشي المرض في بيت لحم، كما نجحنا بالسيطرة على إمكانيات تفشيه عبر القادمين من السفر من خلال التنسيق الوثيق مع الأردن ومصر وإغلاق الجسور وفحص وحجر القادمين، وهذا ما جعلنا نحافظ على وتيرة إصابات منخفضة”.

ولفت إشتية إلى أن “هناك تنسيق فلسطيني دولي مع جميع الأطراف في هذا السياق، من خلال منظمة الصحة العالمية التي تتابع مع وزارة الصحة سير الأمور بشكل يومي، والتي بدورها أشادت بإجراءات دولة فلسطين الوقائية”.

من جهة ثانية فقد أشار أشتية إلى “تسجيل إصابة 15 فلسطينيا بفيروس كورونا وهم عمّال في أحدى المستوطنات الإسرائيلية”. وقال إن “الثغرة الحقيقية في معركتنا ضد تفشي فيروس كورونا هي الاحتلال ومستوطناته وحواجزه وكل إجراءاته التي تحاول إفشال جهودنا لحماية أبناء شعبنا ووقف تفشي الوباء”.

وحذر رئيس الحكومة من أن “استمرار تنقل العمّال، بتسهيلات إسرائيلية، بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم يشكّل ضربة لكل جهودنا التي اتخذناها بشكل مبكر لوقف انتشار المرض”.

وخلص أشتية الى القول: “نرى في السماح للعمّال بالتنقل محاولة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أرواح العمّال، لكن اقتصاد إسرائيل ليس أغلى من أرواح أبنائنا”.