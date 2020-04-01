وزير الخارجية الإيطالي: 30 مليون كمّامة ستصل من الخارج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إنه وصل من الخارج حتى الآن 30 مليون كمّامة وقائية، 22 منها من الصين.

ودعا الوزير دي مايو في إحاطة برلمانية أمام مجلس النواب، الأربعاء، الى “تجنب الجدل حول أصل الإمدادات الصحية القادمة من الخارج”، مشددا على أنه “في حالة الطوارئ، كان هدف الحكومة هو التصرف بسرعة”.

وأفاد وزير الخارجية لويجي أنه “من خلال الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية، وصلنا 600 إشعار من موردين محتملين”، من الخارج وأنه “في الغالب تم تفاوض بالفعل على عقود توريد مع الحماية المدنية والمفوض الاستثنائي دومينيكو أركوري”.

وأشار دي مايو إلى أنه “بفضل الحوار مع وزير الخارجية الصيني، حصلت إيطاليا على عقد بـ100 مليون كمامة من شركة صينية خاصة، وبأسعار السوق”، والتي “وصلت الدفعة الأولى منها يوم أمس”.

وبعد أن استعرض القائمة الطويلة للدول التي تلقت منها بلاده المساعدات حتى الآن، أكد الوزير أن “إيطاليا ليست وحدها في هذه الحالة الطارئة”.