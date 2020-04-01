إيطاليا: أكثر من 13 ألف ضحية لفيروس كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية، إن عديد ضحايا فيروس كورونا في البلاد، قد تجاوز الـ13 ألفاً.

وأضاف رئيس هيئة الدفاع المدني انجيلو بوريللي، في الندوة الصحافية اليومية للإحاطة حول تطورات الوضع الصحي في البلاد، أنه “في الساعات الـ24 الماضية فقد 727 شخصا حياتهم”، بما مجموعه “13155 حالة وفاة منذ بداية الطوارئ”، الناجمة عن تفشي كوفيد 19.

ووفقا للبيانات الصادرة عن الحماية المدنية “فقد تم في المجموع، شفاء 16847 شخصاً، أي بزيادة بمقدار 1118″، وأنه “توجد حاليًا 80572 حالة إيجابية (+2937)”. منهم “48134 شخصًا في الحجر المنزلي”، بينما “تم نقل 28403 إلى المستشفى لظهور أعراض (كوفيد 19) عليهم”.

وخلص المفوض الحكومي لطوارئ فيروس كورونا، الى القول إن “4035 من المصابين يخضعون للعناية المركزة، وبزيادة بحاصل 12 حالة مقارنة بأمس”، في حين أن “المجموع الإجمالي للحالات منذ بداية حالة الطوارئ في إيطاليا بلغ 110574”.