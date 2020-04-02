بلجيكا: بدء تحضير مخططات ما بعد العزل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – انتهت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي ويلمس من تشكيل مجموعة عمل تقنية مهمتها التحضير لمرحلة ما بعد الحجر الصحي الناتج عن تفشي وباء كوفيد 19.

ومن المقرر أن تتكون هذه المجموعة، حسب ما تم تداوله في وسائل اعلام محلية اليوم، من ممثلين عن الفعاليات الاقتصادية والمالية في البلاد برئاسة باحث متخصص في علم الوبائيات.

وعلى الرغم من عدم وجود تفاصيل إضافية عن تفويض المجموعة وعدد أعضاءها وهوياتهم، إلا أن المتداول هنا أن العمل سيجري على تحضير جدول زمني معاكس لإجراءات الحجر المعمول السارية بسبب تفشي الوباء حتى 19 الشهر الجاري، مع إمكانية التمديد إلى 2 أيار/مايو القادم.

في هذا الإطار، تقول مصادر مطلعة أن العمل سيتركز على تحديد الأنشطة التي يمكن اطلاقها تدريجياً بقصد العودة للحياة الطبيعية على مدى منظور.

وترجح المصادر أن يتم فتح المدارس والمؤسسات التعليمية أولاً، ثم المحال التجارية تتبعها المطاعم والمقاهي وفي وقت لاحق السماح بتجمعات لا تزيد عن 1000 شخص، مبينة أن “كل هذا يعتمد على مسيرة منحنى الإصابات وباقي المعطيات الصحية والاقتصادية في البلاد”، حسب كلامها.