بلجيكا: فيروس كورونا يحصد أرواح 1011 شخصاً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد المركز الوطني للأزمات أن وباء كوفيد 19 قد أودى بحياة 1011 شخصاً في بلجيكا منذ بداية انتشاره، مشيراً الى أن 183 شخصاً توفوا بسببه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأشار المتحدث باسم المركز، الدكتور ايمانويل أندريه، الى أن عدد المصابين في البلاد منذ بداية انتشار الوباء بلغ 15348 شخصاً منهم 1144 يعالجون في غرف العناية المركزة، وهم من بين 6716 يتواجدون في مختلف مشافي البلاد المتخصصة.

واعتبر أندريه أن ارتداء الكمامات أمر مفيد ولكنه ليس فعالاً بنسبة 100%، فـ”لا يمكن أن يشكل ارتداء الكمامات الواقية بديلاً عن إجراءات الحظر الحالية المتخذة في البلاد”، وفق كلامه.

في السياق نفسه، لاحظ أندريه أن وعي المواطنين يتزايد حول خطورة الفيروس بمرور الوقت، مؤكداً أن الناس باتت تلتزم أكثر فأكثر بالإجراءات المفروضة من قبل الحكومة.