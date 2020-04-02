إيطاليا: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من الأطباء إلى 68

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو ـ أعلنت مصادر صحية إيطالية ارتفاع ضحايا فيروس كورونا من الأطباء إلى 68 شخصاً.

وأضافت المصادر ذاتها أن “اسم الطبيب جانباولو سباردوليني، هو الأخير الذي تمت إضافته إلى قائمة المعاطف البيضاء الذين سقطوا ضحايا فيروس كورونا، والتي تم تحديثها من قبل الاتحاد الوطني للجراحين وأطباء الأسنان (FNOMCeO)”. وبذلك يرتفع “عدد الضحايا المسجلين لدى الإتحاد إلى 68”.

في السياق ذاتها، أطلق الرئيس الوطني لخدمة الإسعاف ماريو بالتسانيللي، وسكرتيرها الوطني فرانشيسكو مارينو صرخة ألم، قائلان: “لم يعد بإمكاننا الاستمرار على هذا النحو: نحتاج إلى معدات وقائية شخصية وفحص العدوى للعاملين في الخطوط الأمامية لحالة طوارئ فيروس كورونا”.

ووصف بالتسانيللي و مارينو في رسالة مفتوحة للصحافة، الحالة بأنها “عبثية وغير مقبولة”، وطالبا الحكومة بـ”إجابات ملموسة فورية”، والتي “لم يعد من الممكن تأجيلها”. واختتما بالقول إن “خدمة الدولة بكل فخر، دون أن توانٍ في أي شيء لا يعني أننا نكون أبطالا ولا أن نترشح لأن نصبح أبطال في الذاكرة، أي أبطال موتى، كما حدث بالفعل وبشكل مأساوي”.