فون دير لاين: حذر بشان إمكانية رفع الحجر الصحي في أوروبا بعد الفصح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – في ظل توجه بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للحديث عن إمكانية رفع الحجر الصحي المفروض على مواطنيها بسبب تفشي وباء كوفيد 19 بعد عطلة عيد الفصح، رأت رئيسة المفوضية أن الوقت “لا زال مبكراً” على التعامل مع الفكرة كأمر حتمي.

وأوضحت أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل وخصصته للحديث عن ردود المؤسسات الأوروبية على الأزمة الناتجة عن تفشي وباء كوفيد 19، أن الأمر يجب أن يتم بشكل منسق وتدريجي.

ومضت قائلة: “يجب على الدول عدم تكرار الأخطاء التي ارتُكبت في بداية انتشار الوباء”.

وكان زعماء الدول الأعضاء في الاتحاد قد كلفوا المفوضية وضع تصور لمرحلة ما بعد الحجر الصحي. وأكدت فون دير لاين “التعاون مع الدول الأعضاء لوضع مخططات واضحة وخطوات منسقة تأخذ بعين الاعتبار المعايير الصحية خاصة لجهة تقدم الوباء وقدرات المؤسسات الصحية”.

وناشدت المسؤولة الأوروبية الدول الأعضاء التعامل مع مرحلة ما بعد كوفيد 19 بشكل متدرج ومنسق.

ولكنها أقرت في الوقت نفسه بخصوصية الوضع في كل دولة.

وكانت عدة دول مثل الدانمرك وبلجيكا قد بدأت بالفعل بالتفكير بوضع مخططات لرفع الحظر بعد عطلة عيد الفصح.