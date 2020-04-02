مسؤول صحي إيطالي: فيروس كورونا تحت السيطرة في روما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أكد مسؤول صحي إيطالي أن “فيروس كورونا أصبح تحت السيطرة في روما”، بشأن انتشار كوفيد 19 في العاصمة الإيطالية.

وأضاف المدير الصحي للمعهد الوطني للأمراض المعدية (لاتزاور سبالانزاني)، فرانشيسكو ڤايا: “كنت متفائلًا منذ البداية ولا أزال كذلك، والبيانات الوبائية تعطينا الحق، على الأقل حتى الآن”. لكن “هذا لا يعني أن الحرب انتهت، سننتصر”، محذّراً: “لكن يجب على الناس الاستمرار بالبقاء في المنزل”.

في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا)، الخميس، دعم ڤايا تفاؤله بالأرقام، “وعلى سبيل المثال، بالمعطيات الخاصة بالمصابين المتواجدين في مستشفى سبالانزاني”، مشيرا الى “أنها بقيت ثابتة على مدى أيام”، وأن “أحداً لم يأتينا مؤخراً بشكل تلقائي تقريبًا”، بل “يقتصر الأمر على تحويلات من مراكز صحية أخرى”.

وأشار المسؤول الصحي الى أن “170 شخصا تركوا المستشفى أمس بعد تماثلهم للشفاء”، وأن “هذا الوضع يعكس إلى حد ما المنطقة بأكملها”. وأردف “نحن في وضع تحت السيطرة، وبشكل خاص في روما”، حيث “لا ينتشر كوفيد 19 على نطاق واسع في قلب المدينة. باستثناء بعض البؤر الصغيرة”.

وشدد ڤايا على ضرورة “الطوق الصحي المفروض على العاصمة”، حيث “يجب أن نواصل حصر الفيروس في ضواحي روما، ويجب علينا مهاجمته هناك، دراسة سلوكه، كيفية انتشاره وإدراك مدى كثافته”.