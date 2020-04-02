يوروستات: ايطاليا معقل المعمرين في أوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أفادت إحصاءات نشرتها اليوم (يوروستات) تعود لبيانات عام 2019، بأن الايطاليين هم أطول الشعوب عمرا على المستوى الاوروبي، حيث تصل نسبة المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم الـ 65 عامًا نسبة 22.8% من تعداد السكان.

وتعتبر هذه الفئة العمرية الأكثر تعرضًا لأعراض خطيرة في حالة الإصابة بفيروس كورونا المستجد وهو أحد العوامل التي سجلت بموجبها ايطاليا الرقم الاكبر على المستوى العالمي من حيث عدد الوفيات جراء هذه الجائحة.

وتأتي اليونان في المرتبة الثانية حيث تبلغ نسبة مواطنيها فوق الـ65 عاما 22%، وهي نسبة أعلى قليلاً من البرتغال وفنلندا (21.8% لكل منهما)

وقد سجلت أدنى معدلات لهذه الفئة العمرية بالنسبة لتعداد السكان في أيرلندا حيث بلغت 14.1%، وبعدها ولوكسمبورغ 14.4%