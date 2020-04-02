المفوضية الأوروبية تستعرض “إنجازاتها” في مواجهة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – استعرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، كافة الإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الأوروبية للتعامل مع وباء كورونا فيروس على المدى القصير والتحضير لمرحلة التعافي.

وأشارت فون دير لاين في مؤتمر صحفي عقدته اليوم في بروكسل، إلى أن المفوضية استخدمت وستستخدم كافة الأدوات والآليات المتاحة في المعاهدات لمساعدة الشركات والناس على التخفيف من آثار انتشار الوباء وما قد ينتج عنه من كساد.

وأضافت قائلة: “بالنسبة لنا نعمل على تعبئة جميع الموارد لإنقاذ الأرواح وضمان سبل العيش، إذ شكل انتشار الفيروس صدمة قاسية ومفاجئة للجميع”.

في هذا السياق، تحدثت فون دير لاين عن أداة التضامن المسماة (آمان)، والتي تبلغ قيمتها 100 مليار يورو لمساعدة الشركات على الاحتفاظ باليد العاملة، بالإضافة إلى “السماح” بتوجيه كافة أموال الصناديق الهيكلية للتعامل مع وباء كورونا.

ويبلغ اجمالي المبلغ الذي خصصه الاتحاد للتعامل مع الأزمة 2770 مليار يورو، أتت من موازنة الاتحاد الحالية وذلك على شكل قروض وضمانات قروض وتحويل أموال موجودة أصلاً لأغراض مختلفة.

كما تعهدت بأن تقدم المؤسسات الأوروبية الدعم للمزارعين والصيادين وكذلك المهمشين وذلك من أجل الحفاظ على القدرة الاستهلاكية للناس.

أما بشأن الموازنة الأوروبية الجديدة للفترة ما بين 2021-2027، فقد أكدت رئيسة المفوضية على ضرورة أن التركيز على الاستثمار في مرحلة ما بعد كورونا، فـ”أولوياتنا لن تتغير خاصة في مجال التحول البيئي”، على حد قولها.

واعتبرت فون دير لاين أن الموازنة الأوروبية الموحدة هي ملاذ الدول وانها ستمثل مخطط مارشال للخروج من الأزمة الحالية.

يذكر أن فون دير لاين لم تتطرق في حديثها إلى مسألة “سندات كورونا”، التي تطالب بها ايطاليا وترفضها ألمانيا بشدة.