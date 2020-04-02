خبيرة أممية: على الدول وضع النازحين داخليا في صلب قرارات مكافحة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- طالبت خبيرة حقوقية حكومات الدول بوضع النازحين داخليا في صلب القرارات المتعلقة بمكافحة (كوفيد-19) ولفتت الانتباه إلى احتمالية وجود حاجة إلى إعادة تخطيط المخيمات لاتباع إجراءات الحجر الذاتي والتباعد الجسدي.

ونقل المكتب الاعلامي للأمم المتحدة عن المقررة الخاصة المعنية بحقوق النازحين داخليا، سيسيليا خيمينيز داماري، “إن النازحين واللاجئين يعيشون في مناطق مكتظة ولا تكون طبيعة المأوى وهيكليته مناسبة للحد من انتقال العدوى، ودعت الحكومات إلى وضع النازحين داخليا في قلب صنع القرار”.

وأردفت قالئة: “يجب على الحكومات أن تضمن أن يتمتع جميع النازحين داخليا بالقدرة على الحصول على الماء والصرف الصحي ومرافق النظافة الشخصية والمأوى المناسب والطعام الكافي، وإبقائهم على اطلاع بشأن مخاطر المرض وطرق الوقاية والعلاج، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة لمن يحتاج إليها دون تأخير ودون تمييز.”

ويُقدّر عدد النازحين داخليا في العالم بـ 40 مليون شخص. هؤلاء، بحسب المنظمات الدولية، يعانون من محدودية الحصول على الماء المأمون والصرف الصحي والغذاء والمأوى المناسب، وفي كثير من الأحيان تواجه الأقليات وأبناء الشعوب الأصلية التمييز.

وقالت داماري إن الفئات الضعيفة يزداد ضعفها في سياق النزاعات المسلحة. وسلطت الضوء أيضا على الفئات الضعيفة داخل المخيمات نفسها، مثل كبار السن والمرضى بأمراض مزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت المقررة الخاصة المعنية بحقوق النازحين داخليا، “يعرف النازحون داخليا أفضل من غيرهم التحديات التي تواجههم. إن مشاركتهم في تحديد تلك التحديات وصياغة استجابات لكوفيد-19 تتناسب مع ظروفهم هو أمر مهم.”