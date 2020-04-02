أسقف إيطالي: آثرنا الجدل حول المهاجرين على الصحة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال أسقف إيطالي، إن بلاده آثرت الجدل حول المهاجرين على الإهتمام بقطاع الصحة.

وأضاف أسقف مدينة رييتي (مقاطعة لاتسيو ـ وسط)، المونسنيور دومينيكو پومپيللي، خلال إحتفاله بالقداس فيديويا، أن “العديد من المناقشات ثارت حول المهاجرين وسببت الانقسامات، بينما لم يكن هناك أي تركيز على الصحة والتعليم”.

ودعا الأسقف “الجميع، أولاً وقبل كل شيء، إلى الإعتراف بالذنب في كل ما أصبحنا ندركه اليوم فقط، بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن انتشار فيروس كورونا والتي تم تجاهلها دائما”.

وتابع “لقد جرفنا الرأي السائد بأن المشكلة الوحيدة في بلادنا كانت وصول المهاجرين الذين يأتون من الخارج”. ووصف الأمر بـ”ككذبة نيسان، حيث بثت الهجرة الإنقسام فيما بيننا، وشغلت موقع الصدارة في المناقشات، إلا أننا أدركنا الآن بشكل أفضل أنه كان من الضروري التركيز على مجالات أخرى كالصحة والتعليم”.

وأشار المونسنيور پومپيللي إلى “نداء عمدة بيرغامو جورجو غوري الذي طلب آلاف الأيدي العاملة من خارج المدينة لاستئناف العمل بمجال الزراعة”، واختتم بالقول “كانت هذه أيضا كذبة نيسان أخرى صدّقناها”.