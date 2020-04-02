دي مايو يدعو حلف ناتو لحماية الجنود بالخارج من جائحة كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- دعا وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو حلف شمال الاطلسي (ناتو) لاتخاذ تدابير من أجل حماية صحة جنود الدول الاعضاء العاملين في البعثات العسكرية الخارجية للحلف، في اشارة الى تفشي جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية، خلال مشاركته في اجتماع وزارء خارجية دول الحلف اليوم الخميس المنعقد عبر دائرة الفيديو المغلقة “يتعين علينا أن نعمل معا لحماية جنودنا العاملين في الخارج. إنهم يمثلون مصدر فخرنا ويخاطرون بحياتهم من أجل السلام ويجب حماية صحتهم بعناية”.

كما شدد دي مايو على أن “مصداقية التحالف تكمن أيضا في قدرته على اتخاذ القرارات والتصرف بشكل ملموس في جميع الظروف”.

وكانت مصادر عسكرية قد تحدثت في وقت سابق عن اصابة اربعة جنود ايطاليين بكوفيد 19، ضمن كتيبة القوات الجوية المتمركزة في هرات، العاملة تحت مظلة شمال الاطلسي، في مهام تدريب قوات الأمن الأفغانية.