ايطاليا: زيادة نسبة الخاضعين للحجر المنزلي من مصابي كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس هيئة الدفاع المدني الايطالي، أنجيلو بوريللي في مؤتمره الصحفي اليومي حول طوارئ كوفيد-19، أن 61% من العدد الإجمالي للمصابين بالوباء، يخضعون للعزل المنزلي الالزامي دون أعراض أو بأعراض خفيفة، مشيرا الى أن هذا الرقم ازداد من حيث النسبة المئوية (60% أمس)، وواكبه انخفاض في عدد المرضى بالمستشفيات.

وأشار الى أنه “على الأقل منذ 27 آذار/مارس الماضي نشهد انخفاضًا فيما يتعلق بالمرضى بالمستشفيات، بما فيهم الذين بالعناية المركزة “، موضحا أنه تم تحويل 18 مريضا فقط الى العناية المركزة في ايطاليا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ورأى أن كل هذه البيانات تفيد بوجود “سلسلة متكاملة من الارقام تشهد حالة استقرار”، ولكنه أضاف “لا أستطيع القول أن مرحلة التراجع بدأت. أقول فقط أنه يجب علينا الالتزام وبأعلى قدر بهذه التدابير (المقيدة لحركة المواطنين) وبسلوكياتنا تجاهها، فيكفي شيء بسيط كي تعود (وتيرة) العدوى الى التصاعد. لا أريد الافراط في التفاؤل”.