الاعلان عن أول لقاح محتمل لكورونا يجتاز مرحلة الاختبار على الحيوان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن باحثون من كلية الطب بجامعة بيتسبرغ الامريكية اجتياز لقاح ضد فيروس سارس-كوفيد2، الذي يتسبب في مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مرحلة الاختبار على الحيوانات، مما قد يتيح اللقاح في وقت أقرب مما كان متوقعا.

وأظهرت الاختبارات، بقيادة (الايطالي) اندريا قامبوتو وزميله لويس فالو، على فأر أن اللقاح ينتج أجسامًا مضادة محددة بكميات “تعتبر كافية لتحييد الفيروس”. و تم نشر نتائج هذه الاختبارات الأولية في دورية EBioMedicine التي تنشرها (لانسيت).

هذه هي الدراسة الأولى من نوعها، التي يتم نشرها بعد خضوعها للتحكيم الاكاديمي (Peer review)، وتصف لقاحًا محتملاً ضد جائحة فيروس كورونا.